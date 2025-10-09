ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ë"±¡À¯"¤Ç¹â»ÔÂÎÀ©¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÎáÏÂ¤Î¡Ø°Ç¾·³¡Ù¤É¤³¤í¤«É½ÉñÂæ¤Ë¡¡¡ÖÅÄÃæÁ¾º¬Æâ³Õ¡×¤Ç¼Â¸¢¤Ë¤®¤Ã¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤ä¾®Âô°ìÏº»á¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¤ªÁ°¤¬¤ä¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¶â´Ý¿®»á¡¡¡Ø±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡Ù¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
¡¡£±£°·î£·Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¼¹¹ÔÉô¡£ÉûÁíºÛ¤Ë¤ÏËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¤½¤ÎµÁÍý¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ½Ó°ì»á¤¬´´»öÄ¹¤Ë¡¢ÍÂ¼¼£»Ò»á¤¬ÁíÌ³²ñÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈËãÀ¸ÇÉ¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤¿ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËãÀ¸¥«¥é¡¼¤¬¶¯¤¤¡£¹â»Ô¥«¥é¡¼¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡£¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉü³è¡×¡ÊÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡¡ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿¹â»ÔÂÎÀ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¹ñÌ±¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡©À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î¸«²ò¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËãÀ¸»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÆó¿Í±©¿¥À¯¼£¡×¡¡¡È°Ç¾·³¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¢¤Î¿Í¤â¡Ä
¡¡º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¢¤½¤·¤ÆÌò°÷¿Í»ö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëËãÀ¸ÂÀÏº»á¡£¼«¿È¤ÏÉûÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢´´»öÄ¹¤Ë¤ÏµÁÍý¤ÎÄï¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤Ï¡ÈËãÀ¸ÇÉ¡É¤ÎÌÜÎ©¤ÄÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤¬¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤Î¿·ÂÎÀ©¡£ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤¬¹â»ÔÁíºÛ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆó¿Í±©¿¥À¯¼£¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼Â¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÍý¼Ç¤¸å¤â¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¡È°Ç¾·³¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤Ç¤¹¡£¼Â¼ÁÅª¤ËÃæÁ¾º¬Æâ³Õ¤òºî¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ÖÅÄÃæÁ¾º¬Æâ³Õ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¼¡´üÀ¯¸¢¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÎã¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¶â´Ý¿®»á¡ÊÃÝ²¼ÇÉ¡Ë¢Í±§ÌîÆâ³Õ¡¦³¤ÉôÆâ³Õ
¡¡¢§¿¹´îÏ¯»á¢Í¾®ÀôÆâ³Õ¡¦°ÂÇÜÆâ³Õ¡ÊÂè°ì¼¡¡Ë
¡¡¢§°ÂÇÜ¿¸»°»á¢Í¿ûÆâ³Õ¡¦´ßÅÄÆâ³Õ
¡¡±§ÌîÆâ³Õ¤¬ÅÝ¤ì¤¿ºÝ¡¢¶â´Ý»á¤ÏÅö»þ±Æ¶Á²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®Âô°ìÏº»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¤ªÁ°¤¬¤ä¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡È±¡À¯¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë£²¾ò·ï
¡¡ÅÞÆâ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î£²¾ò·ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Æó¿Í±©¿¥À¯¼£¡á±¡À¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¥«¥Í¤È¿Í¡Ê¿ô¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ê£²¡ËÉÔËÜ°Õ¤ËÁíÍý¤ò¼Ç¤¤·¡ÈÌî¿´¡É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡º£²ó¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸»á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½áÂô¤Ê»ñ¶â¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ä¤ÆÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤ÇÁíÍý¤ò¼Ç¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¡Ê¿ô¡Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¢¶âÌäÂê¤Ë¤è¤ëÀ¤ÏÀ¡¦Áªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¶²¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÆÇÉÈ¶¤¬¡Ö¼«¼çÅª²ò»¶¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ËãÀ¸ÇÉ¡Ê£´£³¿Í¡Ë¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤»¤º¡Ö²ò»¶¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ð¥Ã¥¯¤ËËãÀ¸»á¡É¥×¥é¥¹ÌÌ¤Ï¡©¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ï¡©
¡¡ËãÀ¸»á¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡ÈÆó¿Í±©¿¥À¯¼£¡É¤Ï¡¢¹â»ÔÂÎÀ©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹Î¾ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¥×¥é¥¹ÌÌ
¡¡ËãÀ¸ÇÉ£´£³¿Í¤¬¹â»Ô»á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ÍÅÞÆâ°ÂÄê
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÌîÅÞ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¾¯¤Ê¤¤¡ÊÉðÅÄ»á¡Ë¢ÍËãÀ¸»á¤¬Ï¢Î©¶¨µÄ¤ò¼çÆ³
¡¡¢§¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ
¡¡¹â»Ô»á¤Î°Õ¸«¤¬ËãÀ¸»á¤È°ã¤Ã¤¿¾ì¹ç¢Í¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë¢Í»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤Ë¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬Áªµó»þ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¡×¤ò¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤³¤ÎËãÀ¸»á¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤¬¼«¸ø´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í¿ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ïº£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÂÎÀ©¡¡º£¸å¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£²¤Ä
¡¡º£¸å¤Î¹â»ÔÂÎÀ©¤òÀê¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£²¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§ÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¡¦ºâÌ³Âç¿Ã¤Î¿Í»ö
µÜÂôÍÎ°ì»á¤¬ÀÇÄ´²ñÄ¹¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¢Í¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ï¿Ê¤à¡©
¡¡¢§Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨
Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¢Í²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¡©
¡¡¤³¤¦¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ËãÀ¸»á¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î¹â»ÔÂÎÀ©¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
