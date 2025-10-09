『ONE PIECE』ゾロ初登場シーンがフィギュア化! ペン立てとして実用性も◎ - 「鉛筆立てにされてて草」「無駄にクオリティ高い」の声も
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ワンピース フィグライフ! 海賊狩りのゾロ」を、バンプレストのクレーンゲーム景品として10月9日より順次登場する。
2025年10月9日より順次登場予定「ワンピース フィグライフ! 海賊狩りのゾロ」
「ワンピース フィグライフ! 海賊狩りのゾロ」は、海賊狩りのゾロの初登場シーンを、フィギュアに実用性を交えた「フィグライフ!」シリーズで立体化。ペン立てとして使用できる仕様だ。商品仕様は約17cm。
SNSでは「ペンは、そこ…一本!?」「シーンのゾロが鉛筆立てにされてて草」「なんなんだこの無駄にクオリティ高いの(笑)絶対に欲しい!!」といったコメントが寄せられている。
(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
