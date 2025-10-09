ºÆ¿³Ìµºá³ÎÄê¤Î¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¡¢¹ñ¤ÈÀÅ²¬¸©¤Ë£¶²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù
¡¡£±£¹£¶£¶Ç¯¤ÎÀÅ²¬¸©°ì²È£´¿Í»¦³²»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ËºÆ¿³Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¡Ê£¸£¹¡Ë¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï£¹Æü¡¢ÁÜºº¤äºÛÈ½¤Ç°ãË¡¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹ñ¤È¸©¤ËÌó£¶²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº¤ä¼è¤êÄ´¤Ù¡¢µ¯ÁÊ¡¢ºÛÈ½¤Ç·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¡¢ºÛÈ½´±¤Ë¤è¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ä¡¢»ö·ï¤«¤é£±Ç¯£²¤«·î¸å¤Ë¸«¤Ä¤«¤êÈÈ¹ÔÃå°á¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö£µÅÀ¤Î°áÎà¡×¤ÎÙÔÂ¤¡Ê¤Í¤Ä¤¾¤¦¡Ë¡¢ÙÔÂ¤¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«Æ¨¤·¤¿ºÛÈ½½ê¤Î²á¼º¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£¸£°Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é£²£°£±£´Ç¯¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»à·º¼¹¹Ô¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤òÌó£´²¯±ß¤È»»½Ð¡£Ä¹´ü´Ö¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤Ç¡Ö¹´¶Ø¾É¡×¤òÈ¯¾É¤·¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÎÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ð¤Ï¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢À®Ç¯¸å¸«¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬Ë¡ÄêÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡£