¡Ú½©²Ú¾Þ¡¦£±½µÁ°¡Û»ç±ñ£Ó£³Ãå¤Î¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤¬¹¥»þ·×¡¡¶¶¸ýÄ´¶µ»Õ¡ÖµþÅÔÆâ²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¡×
¢¡Âè£³£°²ó½©²Ú¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£°·î£¹Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡»ç±ñ£Ó£³Ãå¤Î¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤¬£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥É¤ÊÊ»¤»ÇÏ¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Ï¥¢¥ë¥×¥¼¡¼¡Ê£³ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò£´ÇÏ¿È¤Û¤ÉÄÉÁö¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì£¶¥Ï¥í¥ó£·£¹ÉÃ£·¡½£±£²ÉÃ£²¡£È¾ÇÏ¿È¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤¿¤¬¶¶¸ýÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÆ°¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÃÙ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï¡ÊÂÎ½Å¤Î·Ú¤¤¡Ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¾è¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¯ÇÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¥«¥¤¥Ð¿©¤¤¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë°ÂÄê¡££²ÁöÁ°¤Ë£²£°¥¥í¡¢Á°Áö¤Ç£±£°¥¥í¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Àº¿ÀÌÌ¤âÁ°²ó¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µþÅÔ¤ÎÆâ²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£¼«ºßÀ¥×¥é¥¹ÀÚ¤ìÌ£¤òÀ¸¤«¤·¡¢£Ç£±Ã¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£