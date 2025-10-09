◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけて迎えた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦で逆転負け。対戦成績は２勝１敗となり、リーグ優勝決定シリーズ進出は９日（同１０日）の第４戦以降に持ち越しとなった。先発した山本由伸投手（２７）は５回途中６安打３失点で敗戦投手となり、大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場するも５打数無安打に終わった。

レッズとのワイルドカードシリーズでは第１戦で先頭打者アーチを含む２本塁打を放つなど、２試合で９打数３安打の打率３割３分３厘、２本塁打、４打点と活躍した「打者・大谷」だが、フィリーズとの地区シリーズでは第３戦を終えた時点で１４打数１安打の打率７分１厘、１打点と沈黙している。この日の試合後、ロバーツ監督は大谷の不振について「左投手との対戦が一因ではあると思うが、打席での判断があまり良くない」と分析。「内寄りやコースを外れたボール球に手を出していて、打ち損じる。球を仕留めるチャンスを自分でつぶしてしまっている。少しタイミングが中途半端になっていて、スイングの判断が今は理想のレベルに達していない」と話した。