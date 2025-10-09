西武は９日、西口文也監督の就任２年目となる来季のコーチングスタッフを発表した。黒田哲史２軍野手コーチが１軍に昇格して内野守備・走塁コーチに、大引啓次内野守備・走塁コーチが２軍に配置転換となる。２４年限りで現役を引退し、今季は育成担当兼人財開発担当を務めた岡田雅利氏が３軍野手コーチに就任する。背番号は「９２」。また、今季オリックスから西武に入団し２軍野手コーチを務めた辻竜太郎氏が２軍野手チーフコーチに昇格する。

指揮官同様就任２年目となる広池浩司球団本部長は球団を通じ、「２０２４年に現役を引退し、球団スタッフだった岡田雅利が３軍野手コーチに就任します。育成担当兼人財開発担当として選手との対話やデータ分析を重ね、確かな成果をあげてきました。現場でもその分析力と観察眼を生かし、より実践的なサポートを行います。また、今季２軍野手コーチだった辻竜太郎が２軍野手チーフコーチに昇格します。球団方針である「フィジカル強化」について自身の成功体験を生かして、技術との連動を重視した指導をしており、チーフコーチとして選手ひとりひとりの成長を後押ししてくれることを期待しています」とコメントを寄せた。

来季のコーチ一覧は以下の通り。

▽１軍

監督 西口文也

ヘッドコーチ 鳥越裕介

投手チーフコーチ 豊田清

投手コーチ 大石達也

バッテリーコーチ 中田祥多

野手チーフ兼打撃コーチ 仁志敏久

打撃コーチ 立花義家

内野守備・走塁コーチ 黒田哲史

外野守備・走塁コーチ 熊代聖人

▽２、３軍

ファーム監督 小関竜也

ファーム投手チーフコーチ 土肥義弘

ファーム投手コーチ 渡辺智男

ファーム投手コーチ 青木勇人

ファーム投手コーチ 榎田大樹

２軍野手チーフコーチ 辻竜太郎

２軍野手コーチ 野田浩輔

２軍野手コーチ 赤田将吾

２軍野手コーチ 大島裕行

２軍野手コーチ 大引啓次

３軍チーフコーチ 青木智史

３軍野手コーチ 田辺徳雄

３軍野手コーチ 鬼崎裕司

３軍野手コーチ 木村文紀

３軍野手コーチ 岡田雅利