¡Ú½©²Ú¾Þ¡¦£±½µÁ°¡Ûºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ï¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¥Ô¥¿¥ê¡¡¿¹°ìÄ´¶µ»Õ¡Ö¤¤¤¤´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡×
¢¡Âè£³£°²ó½©²Ú¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£°·î£¹Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó
¡¡ºù²Ö¾ÞÇÏ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¤·¤¿¡£
¡¡£×¥³¡¼¥¹¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£¸£´ÉÃ£±¡½£±£±ÉÃ£³¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡£¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Î¼ê¤ÏÆ°¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Àè¹Ô¤·¤¿¥¹¥Ú¥¥ª¥µ¥ì¥¸¡¼¥Ê¡Ê£µºÐ£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ËÀèÃå¤·¤¿¡£¿¹°ìÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¡Øº£Æü¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡£Æ°¤¡¢Â©¸¯¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤ÏÆ»Ãæ¤ÇÎÏ¤àÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¿¤Ó¤ò·ç¤£¹Ãå¡£¡Öµ÷Î¥¤Ïµ÷Î¥¤À¤±¤É¡¢Æ»Ãæ¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ëÁö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡££±½µÁ°¤ÏÆ»Ãæ¤Î¥ê¥º¥à¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò½Å»ë¤·¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¸þ¤±¤ÆÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤âºù²Ö¾Þ¤òÀ©¤·¤¿·ªÅìÂÚºß¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤àÍ½Äê¤Ç¡¢£±£°Æü¤ËÈþ±º¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£