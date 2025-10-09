◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ヤンキース２―５ブルージェイズ（８日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズが８日（日本時間９日）、ヤンキースとの地区シリーズ第４戦に５―２で勝利。対戦成績を３勝１敗として、２０１６年以来９年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出一番乗りを果たした。

相手先発はレッドソックスとのワイルドカードシリーズで８回無失点の快投を見せた新人右腕シュリトラーだったが、絶好調のゲレロが１回にいきなり右翼線に先制タイムリーを放つと、同点の５回にスプリンガーの犠飛で勝ち越し。７回にはマウンドから引きずり下ろしルークスの２点タイムリーで試合を決めた。

敵地ロッカールームでのシャンパンファイトをＦＯＸ局が中継。インタビューに応じたゲレロは「や〜い、ヤンキース負けた〜！（ＤＡＡＡＡＡＡ ＹＡＮＫＥＥＳ ＬＯＳＥ！）」と同局解説オルティス氏の得意のフレーズを披露し、オルティス氏は大爆笑。同じく同局解説でヤンキースＯＢのジーター氏とＡ・ロドリゲス氏は頭を抱えた。「もう一回やって！」とオルティス氏がリクエストし、二人で合唱。再び大爆笑していた。

オルティス氏はヤンキース最大のライバルであるＲソックス一筋の“アンチ・ヤンキース”。ゲレロもブルージェイズ生え抜きで、かつては「（ヤンキースと）死んでも契約しない」と公言していた。