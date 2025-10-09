ドジャース初黒星 フィリーズに大敗で2勝1敗に 山本由伸5回途中3失点でKO 大谷翔平は5打数ノーヒット



大谷翔平 写真：UPI/アフロ

＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースとフィリーズによるディビジョンシリーズ第3戦でドジャースは打線が爆発したフィリーズに2-8で敗れた。

ドジャースは今季のポストシーズンの連勝が4でストップして初黒星、スウィープでのディビジョンシリーズ制覇はならなかった。

立ち上がりはドジャースのペースと言ってよかった。

先発の山本由伸（27）は1回、首位打者のターナー（32）、本塁打王のシュワーバー（32）をそれぞれピッチャーゴロ、ファーストゴロに仕留めて無失点で終えると、そこから流れに乗り2回、3回はいずれも三者凡退。

その裏にはエドマン（30）の本塁打で1点を先制。地元ファンの声援を味方にドジャースが3連勝を決めると思われた。



山本由伸 PHOTO:Getty Images

しかし、4回。これまで苦戦を強いられていたフィリーズ打線が目を覚ます。

この回の先頭打者、シュワーバーが山本のストレートを捕えると打球はライトスタンド上段に飛び込む特大の一発。

このシリーズでは安打がなく、不振だった主砲の一振りで同点にすると続くハーパー（32）がレフト前ヒット、ボーム（29）がライト前ヒットと連打。

この時の外野の送球が乱れたため、ハーパーもホームインして一気に勝ち越しに成功した。

さらにフィリーズはマーシュ（27）の犠牲フライが続いてさらに1点追加。

山本は1アウトを取るまでに3点を奪われ、続くリアルミュート（34）にも2塁打を打たれるなどまさにメッタ打ちに遭ってしまった。

一気に2点ビハインドとなったドジャースだが、フィリーズの左腕スアレス（30）を相手にチャンスを作るも、なかなか攻略できず。大谷翔平（31）もスアレスには3打数ノーヒットに抑え込まれた。

8回、フィリーズのリアルミュートが前の回からリリーフで登板していたカーショー（37）からレフトへダメ押しの本塁打を放ち、さらにターナーが2点タイムリーヒット、シュワーバーの2ラン本塁打で5点を追加して、ドジャースを突き放した。

なんとか一矢報いたいドジャースだったが、9回に1点を返すのみでゲームセット。山本は無念の敗戦投手となった。

これでディビジョンシリーズ通算2勝1敗としたドジャース。明日の第4戦でリベンジとなるか。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」