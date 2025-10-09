“異次元のプロポーション”山田あい、5シチュエーショングラビア披露「こんな格好で家事するはずない」
グラビアアイドルの山田あい（22）が、9日発売の『週刊ヤングジャンプ』45号（集英社）の特別付録小冊子に登場している。
【写真】異次元すぎるプロポーションを大胆に披露した山田あい
山田は、2003年9月11日生まれ、東京都出身。昨年グラビアデビューしたばかりだが、ABEMA『チャンスの時間』（後11：00）の「“彼女のこと、全部わかっちゃいました”グラビア過剰考察」に出演し、グラビア誌からも注目を集めている。
前回初登場が大反響で、まさに漫画のキャラクターのようなスタイルで人気の山田が、早くも再登場。「セクシーすぎて仕事にならないOL」「こんな格好で家事するはずない」「AI以上にAI」など、5つのシチュエーションで、異次元すぎるプロポーションを披露する。
なお、巻頭グラビアには声優の北原沙弥香、巻末グラビアには「CAL＆RES」の杏仁みる＆来夢ねおが登場する。
【写真】異次元すぎるプロポーションを大胆に披露した山田あい
山田は、2003年9月11日生まれ、東京都出身。昨年グラビアデビューしたばかりだが、ABEMA『チャンスの時間』（後11：00）の「“彼女のこと、全部わかっちゃいました”グラビア過剰考察」に出演し、グラビア誌からも注目を集めている。
前回初登場が大反響で、まさに漫画のキャラクターのようなスタイルで人気の山田が、早くも再登場。「セクシーすぎて仕事にならないOL」「こんな格好で家事するはずない」「AI以上にAI」など、5つのシチュエーションで、異次元すぎるプロポーションを披露する。
なお、巻頭グラビアには声優の北原沙弥香、巻末グラビアには「CAL＆RES」の杏仁みる＆来夢ねおが登場する。