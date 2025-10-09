ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「東京都が無痛分娩費用を助成−都の狙いは？」。

社会部都庁担当の内藤ミカ記者が解説します。

◇ ◇ ◇

東京都は少子化対策の一環で、無痛分娩にかかる費用を最大10万円助成する制度を10月1日から開始しました。

一般的に無痛分娩と呼ばれるものは、背中から麻酔薬を投与して出産の痛みを緩和するものです。

そもそも、都内の出産費用の平均額は約80万円といわれていて、その上、無痛分娩となると平均で約12万円がプラスでかかるとされています。

■無痛分娩に最大10万円助成―10月から東京都で

――都が最大10万円助成するとなると、かなり大きいですよね。

助成の対象は以下の通りです。

▼都内在住

▼都内の自治体で妊娠の届け出・母子健康手帳の交付を受けた人

▼10月以降に対象の医療機関で実施した無痛分娩

――なぜ都は、無痛分娩費用の助成を始めたのでしょうか？

近年、無痛分娩の実施が全国的に増加傾向であることが、日本産婦人科医会の調査でわかっています。

■希望しても“断念”する人も･･･「費用が高い」

そして、都は、出産を経験した都民約1万1000人を対象に無痛分娩のニーズを調査しました。

その結果、6割以上の人が無痛分娩を「希望した」と回答したそうです。

このうち、希望したものの、最終的に無痛分娩ではなかった人に理由をたずねたところ、2番目に多かったのは「費用が高い」ことでした。

――無痛分娩をしたくても、費用が高くあきらめざるを得なかったという人もいたんですね。

東京都は“費用が高いから断念する”“出産の痛みからもう一人子どもを産むことを躊躇する”という人がいるならば、「希望する人が無痛分娩を選択できるよう後押ししたい」という思いから助成制度を始めました。

助成によって子どもを産もうと考える人が増えるかもしれませんが、都は、出会い・結婚・出産・子育てとライフステージに合わせた切れ目のない支援が、少子化対策につながるとしています。

■無痛分娩“リスク”も･･･正しく理解を

――ただ、そもそも無痛分娩にリスクや課題はないのでしょうか。

お母さんの状態によっては、無痛分娩ができないことや副作用や合併症のおそれなどがあり、都は、無痛分娩を正しく理解してもらうために解説動画を作成し、公開しています。

■無痛分娩めぐる課題、今後の制度のあり方は

また、助成によって無痛分娩を希望する人が増えると予想されますが、医療現場にも課題があります。

日本産科麻酔学会・照井克生理事長は、

「手術件数の増加などで麻酔科医のマンパワーが不足しており、麻酔を学んだ産科医も麻酔を担っている状況」

「産科麻酔は技術力、ノウハウ、容態急変への適切な対応力が必須で、十分なトレーニングを積んだ麻酔科医を増やすことが急務だ」と話していました。

アメリカなどでは、24時間体制で無痛分娩に対応できる仕組みが整っているということですが、日本では医師不足などにより難しいそうです。

ですので、「日本でも将来、習熟した医師のもと24時間体制で安全に無痛分娩が提供できる医療機関が増えるよう体制づくりを望んでいる」ということでした。

また、日本における無痛分娩を研究する神奈川県立保健福祉大学・田辺けい子准教授は、

「この助成制度で、女性の痛み、苦しみを周囲が理解し、制度を整えるための議論の第一歩になることを願う」と話していました。

安全対策の仕組みや、収集した事例など、都の情報をほかの自治体に公開することが無痛分娩の体制づくりと安全性を全国で底上げすることにつながるとしています。

――内藤さんがこのニュースで一番伝えたいことはなんでしょうか。

「地域差なく希望する人が希望する出産を」です。

地域によって医療機関や医師の数に差があり、これは慢性的な問題です。

“東京に住む人だけが選択肢が広がる”のではなく、どの地域においても、希望する人が希望する方法で安全な出産ができることを目指して、この都の取り組みが地域差のない体制づくりを具体的に進めていく動きにつながってほしいです。