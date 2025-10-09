「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でソニーグループ<6758.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



９日の東証プライム市場でソニーＧが５日続伸。株価は８日に４６４０円をつけ上場来高値を更新した。９月２９日に「パーシャル・スピンオフ（分離・独立）」で金融のソニーフィナンシャルグループ<8729.T>を東京証券取引所に再上場させた。「コングロマリットディスカウント」の解消などが目的とされており、ソニーＦＧの上場後もソニーＧの株価は全体相場の上昇の追い風にも乗り値を上げている。市場からは、これを契機に同社のエンタメ強化路線の再評価が進むことを期待する見方も出ており、株価の一段の評価が見込まれている。



出所：MINKABU PRESS