「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在で商船三井<9104.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



商船三井は続落。４３００円台半ばまで水準を切り下げ、今年４月上旬につけた年初来安値４３３６円に接近している。足もとの業績低迷を嫌気する売りが上値を押さえている。ただ、２６年３月期業績予想は営業利益段階で前期比３０％減の１０６０億円と大幅減益を見込むものの、期初見通しの１０００億円見通しからは６０億円増額されている。トランプ関税による収益へのデメリットは当初見込みを下回るとみられている。ＰＥＲ７倍、ＰＢＲ０．６倍前後とバリュエーションは超割安圏にあり、底値買いチャンスと見る向きもいるようだ。



