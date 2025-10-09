TUY

写真拡大

■台風22号(ハーロン)

台風進路・今後の天気はどうなる？

2025年10月9日12時45分発表

9日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    八丈島の東約210km
中心位置    北緯33度25分 (33.4度)
東経142度00分 (142.0度)
進行方向、速さ    東北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)

9日13時の推定
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    日本の東
中心位置    北緯33度30分 (33.5度)
東経142度20分 (142.3度)
進行方向、速さ    東北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)

10日0時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯34度05分 (34.1度)
東経147度55分 (147.9度)
進行方向、速さ    東 50 km/h (28 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 230 km (125 NM)

10日12時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度10分 (34.2度)
東経155度05分 (155.1度)
進行方向、速さ    東 55 km/h (30 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 260 km (140 NM)

11日9時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯36度30分 (36.5度)
東経169度05分 (169.1度)
進行方向、速さ    東 60 km/h (33 kt)
中心気圧    976 hPa
最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)

■伊豆諸島への影響

八丈町に大雨特別警報を発表しています。新島、三宅島、八丈島の暴風特別警報は強風注意報に、波浪特別警報は波浪警報に切り替えました。非常に強い台風第２２号は次第に伊豆諸島から遠ざかる見込みです。八丈町では、これまでの記録的な大雨で土砂災害の危険度が高い状態が続いている所があります。９日は引き続き土砂災害に最大級の警戒をし、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。

［気象概況］
非常に強い台風第２２号は、９日１１時には八丈島の東約１８０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１６５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。非常に強い台風第２２号は、９日は日本の東を東北東へ進む見込みです。
伊豆諸島南部では、９日１１時までの２４時間降水量が３００ミリを超えるなど記録的な大雨となり、土砂災害の危険度が非常に高まっている所があります。

［風の実況］
伊豆諸島南部では、台風の影響で記録的な暴風となり、八丈島八重見ヶ原では日最大瞬間風速が観測史上１位の値を更新しました。
９日００時から９日１１時までの最大瞬間風速と最大風速（アメダスによる速報値　単位：メートル）
　　八丈島西見
　　　　最大瞬間風速　５４．７メートル　　北東　　　　（９日０５時２４分）
　　　　　　最大風速　３４．５メートル　北北東　　　　（９日０５時５５分）
　　八丈島八重見ヶ原
　　　　最大瞬間風速　５４．０メートル　　　北　　　　（９日０６時３６分）
　　　　　　最大風速　３４．３メートル　　北東　　　　（９日０５時１６分）
　　三宅島坪田
　最大瞬間風速　３４．５メートル　北北東　※欠測値を含む　（９日０７時４５分）
　最大風速　２７．５メートル　北北東　※欠測値を含む　（９日０７時４７分）

［雨の実況］
伊豆諸島南部では、台風の影響で記録的な大雨となり、八丈島西見では２４時間降水量が観測史上１位の値を更新しました。
降り始め（８日１９時）から９日１１時までの降水量（アメダスによる速報値）
　　八丈島西見　　　　３５３．０ミリ
　　八丈島八重見ヶ原　２６１．０ミリ
　　青ヶ島　　　　　　１３４．０ミリ

［風の予想］
伊豆諸島南部では、９日夜のはじめ頃にかけて、強い風や非常に強い風が吹くでしょう。
９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　伊豆諸島北部　２０メートル　（３０メートル）
　　伊豆諸島南部　２３メートル　（３５メートル）

［波の予想］
伊豆諸島ではうねりを伴って大しけとなり、伊豆諸島南部では９日昼過ぎにかけてうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。
９日に予想される波の高さ
　　伊豆諸島北部　　７メートル　うねりを伴う
　　伊豆諸島南部　１０メートル　うねりを伴う

［防災事項］
八丈町に大雨特別警報を発表しています。八丈町では、これまでの記録的な大雨で土砂災害の危険度が高い状態が続いている所があります。９日は引き続き土砂災害に最大級の警戒をしてください。また、９日昼過ぎにかけて、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。低い土地の浸水や河川の増水、強風にも注意してください。

■今後の全国の天気（地方ごとに）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2219319?display=1