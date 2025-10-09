スポーツブランド「Under Armour（アンダーアーマー）」の公式SNSにて、SixTONESのジェシーが登場する新ビジュアルが公開された。

【画像＆動画】ジェシーの新ビジュアル／「Under Armour」プロモーションムービー／過去には鍛え上げた肉体美を公開

■静けさの中に闘志を感じさせるジェシー

「すべてのピースが揃い、完璧な瞬間が生まれる。今日までの自分を超える。」というキャッチコピーとともに披露されたのは、オレンジブラウンのマッシュヘアにブルー×ブラウンのトレーニングウェアを纏ったジェシーの姿。

腕を組み、カメラにクールな視線を向けた1枚目では、強さと美しさを併せ持つ表情が印象的。背を向けた2枚目では、トレーニングマシンが置かれた空間で、挑戦を前にした闘志を内に秘めたような佇まいを見せた。

新ビジュアルに、ファンからは「全方位かっこいい」「後ろ姿も美しい」「まさに完璧」「神スタイル」「顔小さい」「眼福すぎる」「惚れ惚れする」「流し目やばい」など、絶賛の声が相次いでいる。

■ジェシー「Under Armour」新プロモーションムービー

■筋肉美を披露したことも！