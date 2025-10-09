¸µAKB²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤¬»º¸å28㎏¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È»Ñ¤ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ø³«
¸µAKB48¤Ç¸½ºß¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤¬¡¢Instagram¤Ç»º¸å28kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤¬»º¸å28㎏¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È»Ñ¤ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¢£É×¡ÊÇÐÍ¥¡¦¾®»³·½ÂÀ¡Ë¡õ»Ò¤É¤â¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
²ÏÀ¾¤Ï¡Ö¸ø³«¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤À¤±¤É¡¢º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÃ¯¤«¤Î´õË¾¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥êー¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ë»ä¤Ï¿©¤Ù°ÁË¤ÈÉâ¼ð¤ß¤Ë¤«¤Ê¤êÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð+25kg¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î»Ñ¤ä¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËÈÄÌîÍ§Èþ¤È¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¡¢¤à¤¯¤ó¤ÀÂ¤Î¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢É×¡ÊÇÐÍ¥¡¦¾®»³·½ÂÀ¡Ë¡õ»Ò¤É¤â¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¤½¤·¤Æ
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢»º¸å¤Î¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼þ¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤Ï»Ò¤É¤â»º¤ó¤Ç¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±¡Ä¡×
¤È¡¢°ì»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÈÄÌî¤äÁ°ÅÄÆØ»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¿¥¤ê¸ò¤¼ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£
¤½¤·¤ÆËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢2Ç¯´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÉþÁõ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë-28kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È»Ñ¤ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö»º¸å¤Ê¤«¤Ê¤«¸µ¤ÎÂÎ½Å¤ËÌá¤é¤ºÇº¤ó¤Ç¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾Ç¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢·ò¹¯Âè°ì¤ËÀèÀ¸¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×
¡Ö»º¸å¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡ª°Î¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡ª¼«Ê¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£»º¸å¤¹¤°¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ËÇº¤à¡¢Ç¥¿±Ãæ¡õ»º¸å¤Î¿Í¤Ø¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤À¼¤¬¤±¤â¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¡É¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¡É¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¹ç¿Þ¡£¤½¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¡£¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¡×
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Þ¥Þ¤¬ËèÆü¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä´ê¤¤¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ö¥Á¥æ¥¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Ë´¶Æ°¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤â～¤ß¤âÂç¹¥¤¡×
¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö»ä¤â¤ä¤ëµ¤½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë
¡Ö1¡¥ËÜµ¤¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¡×
¡Ö2¡¥¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«¿æ¡ªÏÂ¿©ºÇ¶¯¡ª¡×
¡Ö3¡¥¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿±¿Æ°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×
¡Ö4¡¥¥Áー¥ÈDay¤òºî¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¡×
¡Ö5¡¥¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ÜÆ°¤ÏÊâ¤or¼«Å¾¼Ö¡×
¡Ö6¡¥¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×
¡Ö7¡¥¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¡×
¤È¡¢¼ÂÁ©¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£