【お得】ガストの人気メニューが33％OFF、『チーズ INハンバーグ』など全10品が対象に
ファミリーレストランのガストが、生誕33周年を記念した「33％OFF特別クーポン」キャンペーンの第2弾を10日から26日まで開催する。前回の好評を受けての再登場となり、対象メニューを10品に拡大。アプリに加えて公式SNSや新聞折り込みチラシでも配布される。
【写真】「これも33％オフに!?」クーポン対象メニュー
今回のキャンペーンでは、ガストの定番『チーズINハンバーグ』や『うな重（吸い物・漬物付き）』をはじめ、『チキテキスパイス焼き』『鉄板ハンバーグミックスグリル』など、ボリューム満点の肉料理が並ぶ。通常税込価格700〜800円の『チーズINハンバーグ』は、クーポン利用で469〜536円に。『うな重』は998円で楽しめるなど、最大で3割以上の割引となる。
さらに、ファミリー層向けとして『キッズミニチーズINハンバーグプレート』や『ラッキーチーズINハンバーグセット』、デザートの『チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ』『山盛りポテトフライ』などもラインアップ。幅広い世代が楽しめる内容になっている。
クーポンは、すかいらーくアプリ、ガスト公式X（@gusto_official）、すかいらーく公式Instagram、新聞折り込みチラシで配布。全国のガスト全店（午後10時以降は深夜料金10％加算）で利用できる。
ガストは「老若男女問わず、すべてのお客さまに楽しんでいただけるよう、人気メニューをお得に味わってもらいたい」とコメント。手軽に外食を楽しみたい人にとって、注目のキャンペーンとなりそうだ。
