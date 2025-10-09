阪神マスコット・トラッキー、赤黒ストライプ姿に変貌 “29分間”限定…ファンと交流
阪神タイガースのマスコットキャラクター・トラッキーが8日、大阪市内の劇場で開かれた映画『トロン：アレス』（10日公開）公開記念イベントに登場した。
【写真】伝家の宝刀を手にパシャリ！赤黒ストライプ姿のトロッキー
同映画は、世界初の本格CG長編として映像技術の歴史を塗り替えた伝説の映画『トロン』の最新作。物語の舞台となるのは、高度なAIプログラムを現実の世界で“実体化”させることに成功した世界。ディリンジャー社は、最強の人型軍事AI・アレスを現実世界に実体化させる。しかし、AI兵士が現実世界で“生存”できるのはわずか29分間…。やがて、“永遠”を求めてAI兵士たちは暴走を開始し、現実世界を侵食していく。
フォトスポットに現れたのはなんと、トラッキー改めAIに侵食された「トロッキー」。普段の白黒のストライプユニフォームが、赤と黒のストライプに変貌してい る。いつもと違う衣装だが、トロッキーはまんざらでもない様子。
映画タイトルの中に、2023年の流行語大賞にも選出された阪神タイガースのチームスローガンである「A.R.E(アレ)」を発見したトロッキーは大喜び。さらに、展示されているライトサイクルに興味を示す。MCから許可が出ると、スマートにライトサイクルにまたがり、ご満悦な様子だった。
映画同様にトロッキーとして存在できるのは「29分」限定ではあったが、その間に来場したファンと交流。伝家の宝刀・自撮り棒で写真撮影するなど、AIに侵食されても、いつものスタイルは崩さなかった。
【写真】伝家の宝刀を手にパシャリ！赤黒ストライプ姿のトロッキー
同映画は、世界初の本格CG長編として映像技術の歴史を塗り替えた伝説の映画『トロン』の最新作。物語の舞台となるのは、高度なAIプログラムを現実の世界で“実体化”させることに成功した世界。ディリンジャー社は、最強の人型軍事AI・アレスを現実世界に実体化させる。しかし、AI兵士が現実世界で“生存”できるのはわずか29分間…。やがて、“永遠”を求めてAI兵士たちは暴走を開始し、現実世界を侵食していく。
映画タイトルの中に、2023年の流行語大賞にも選出された阪神タイガースのチームスローガンである「A.R.E(アレ)」を発見したトロッキーは大喜び。さらに、展示されているライトサイクルに興味を示す。MCから許可が出ると、スマートにライトサイクルにまたがり、ご満悦な様子だった。
映画同様にトロッキーとして存在できるのは「29分」限定ではあったが、その間に来場したファンと交流。伝家の宝刀・自撮り棒で写真撮影するなど、AIに侵食されても、いつものスタイルは崩さなかった。