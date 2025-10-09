日本時間９日にロサンゼルスで行われた米大リーグ、ナ・リーグ地区シリーズ第３戦のドジャース（西地区１位）―フィリーズ（東地区１位）で、本塁打と打点の２冠王、シュワーバーが２本塁打を放った。

第２戦まで無安打だったスラッガーが爆発した。（デジタル編集部）

まずは、四回の第２打席だった。マウンドには山本由伸。ここまで無安打投球を続けていた右腕に対し、シュワーバーは真ん中高めの直球を完璧にとらえると、右翼席上段へアーチをかけた。飛距離約１３９メートルの特大弾だった。

主砲の一発で勢いづいたフィリーズ打線。さらに２点を加えると次の回も無死からの連打で山本を降板に追い込んだ。

シュワーバーはさらにドジャースの好投手に襲いかかった。八回、前の回から救援登板したサイ・ヤング賞３度のカーショーから右越えに２ラン。今度はギリギリ、フェンスを越えた。そしてこの回、フィリーズ打線は計５点を追加し、試合を決めた。

短期決戦では、キーマンを抑えることが求められる。この日は大谷翔平は５打席とも凡退と抑え込まれ、地区シリーズの３試合では、ホームランが１本あるものの、１４打数１安打１打点にとどまっている。

日本時間１０日の第４戦以降、やはりこの２人のホームラン打者のバットにチームの浮沈がかかっている。