ACEes、KEY TO LIT、B＆ZAIに完全密着！ 『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』11月Netflixで配信
アイドルたちの舞台裏に密着する『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』の新シーズンが、11月6日よりNetflixにて独占配信されることが決定。Season7となる今回は、新たに誕生したグループACEes、KEY TO LIT、B＆ZAIの3組をそれぞれ特集する。
【写真】ACEes、KEY TO LIT、B＆ZAIに密着！
結成してわずか2ヵ月で大舞台に挑むことになった ACEes。全国5都市を回り、約25万人を動員するアリーナツアーだ。王道系アイドルのイメージを持つ彼らだが、今回5人に求められたのは“ガムシャラさ”。限られた時間の中で1人1人がグループのためにできることを考え続けていく日々。コンサート準備からアリーナツアー最終日まで、彼らの挑戦の日々を追った。
結成から1ヵ月のKEY TO LIT。走り出そうとする彼らに、ある試練が待っていた。メンバーの1人が主演舞台で負傷。順調に治療が進んだとしても5人でステージに立つことのできるのは半年後。新たにできた3グループの中で、もっとも遅いスタートを切ることになった。しかし、その状況でも5人のビジョンは明確だった。それは「今までやってきていないことをやりたい」という気持ち。5者5様の個性を持つ彼らが同時にステージに立つとき、そこで一体何が生まれるのか。唯一無二のステージを作るために格闘する5人の内面に迫る。
9歳〜27歳の8人組B＆ZAI。最大の武器はなんといってもバンド演奏。ロックサウンドから、先輩たちの名曲まで幅広い楽曲を演奏できるのが彼らの魅力だ。それぞれが経験の違う8人。バンドスタイルにも慣れたメンバーが話し合いをリードしながらも、それぞれがアイデアを出し、このグループならではの個性とは何かを突き詰めていく。バンドという武器を活かしつつ、個人の特技や長所をいかした演目を組み合わせた、誰にもできないステージ。果たして、どんなステージを生み出したのか。
『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season7は、Netflixにて11月6日22時より独占配信（過去話も全て配信中）。
