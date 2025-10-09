お笑いコンビEXITのりんたろー。（39）が8日放送のフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜午後9時）に出演。夫婦間の保険事情について話した。

この日のトークテーマは「知らなきゃ損する！令和の最新終活」。MCの明石家さんま（70）から「りんたろー。どうしてるの?」と問われたりんたろー。は「保険はかけてるんですけど、額とかは言わないようにして」と明かした。

タレント磯野貴理子（61）が「生命保険?」とふるとりんたろー。は「そうです。ゆっくり殺されたりしそうじゃないですか」と話し、スタジオの笑いを誘った。

さらに井上清華アナウンサー（30）がりんたろー。に「じゃあ共有してないんですね」とすると「してないですね、額までは」と打ち明けた。

また、お笑いコンビブラックマヨネーズ小杉竜一（52）はりんたろー。に「（スマホの）暗証番号は言ってないの?」と質問すると「暗証番号は言ってはないですけど」とりんたろー。は苦笑。相方のお笑いコンビEXITの兼近大樹（34）が「そんなやましいことしてるの?頼むぜ、この時代に」と突っ込み、再度スタジオに笑いが漏れた。