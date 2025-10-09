鈴木奈々＆益若つばさ、豪華手巻きパーティーが話題「お店の料理かと」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの鈴木奈々が8日、自身のInstagramを更新。タレントの益若つばさの手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】益若つばさ「お店の料理かと」豪華手巻きパーティー
鈴木は「益若つばさちゃん家に遊びに行きました」と益若の自宅で手巻きパーティーを行ったと報告。手巻き用の刺身、きゅうり、のり、酢飯などが並び、さらに冬瓜の煮物やトルティーヤなどカラフルな食卓の写真を公開した。「つばさちゃんの手料理が毎回本当に美味しくて感動してます！つばさちゃんが作った冬瓜の煮物がすごく美味しかったです！」と紹介している。
この投稿に「豪華すぎてお店の料理かと思った」「クオリティ高い」「美味しそう」「こんな食卓真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
