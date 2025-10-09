クォン・ウンビ、MIU（櫻井美羽）、HITOMI（本田仁美）（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/09】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のInstagramが6日、更新された。MIU（櫻井美羽）がガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）、IZ*ONE（アイズワン）出身のクォン・ウンビとのオフショットを公開した。

【写真】ME:I・MIU（櫻井美羽）、元IZ*ONE日本人メンバーと密着

◆MIU、本田仁美・ウンビとオフ満喫


同アカウントは「大好きな人たちとのオフ」と添えて、MIUのプライベートショットを投稿。MIUは本田と鏡越しの密着ショットや、9月20日に台湾・Legacy MAXにて開催されたウンビの単独コンサート「RED」に訪れた際の密着写真などを披露している。

◆MIUのプラベショットに反響


この投稿には「推しと推しが遊んでて最高」「交友関係が華やか」「美・美・美」「オフも可愛すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】