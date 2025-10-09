初砂でレディスプレリュード１着のビヨンドザヴァレー（牝５歳、栗東・橋口慎介厩舎、父イスラボニータ）はＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）へ向かう。

中京記念４着のエコロヴァルツは天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）を目標にする。京都大賞典６着のアルナシームは有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）を除外ならば、中山金杯（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ。

コリアスプリント７着のサンライズホークは兵庫ゴールドトロフィー（１２月２５日、園田競馬場・ダート１４００メートル）を視野。セントウルＳ６着のアブキールベイ、北九州記念５着のキタノエクスプレスは京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）を予定する。

グリーンチャンネルＣ３着のユティタムはペルセウスＳ（１１月１日、東京競馬場・ダート１６００メートル）を目標。エニフＳ５着のタイセイブレイズは神無月Ｓ（１０月２６日、東京競馬場・ダート１４００メートル）へ向かう。