地区シリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に臨んだ。山本由伸投手、クレイトン・カーショー投手が、相手のナ・リーグ本塁打王カイル・シュワーバー外野手に被弾。このシリーズで当たりがなかった男の2本塁打に、日本ファンも震えていた。

ドジャースには“危険信号”となりそうだ。ここまで地区シリーズ2戦で7打数無安打と不振だったシュワーバー。0-1の4回に超特大弾を放った。山本の甘い速球をとらえ、右翼席最上段へ。打球速度117.2マイル（約188.6キロ）、飛距離455フィート（約139メートル）の強烈な打球だった。

さらに8回、今度は1死一塁から大左腕カーショーを粉砕。またも右翼席へ運ぶ2ランで8-1とリードを広げた。ドジャースタジアムは沈黙。中継映像でも、敗戦ムードで帰宅を始めたドジャースファンが映りこんでいた。

ドジャースに連敗し、後のないフィリーズの大砲が爆発。X上の日本ファンは「あぁ完全に打撃目覚めちゃった」「シュワーバーを蘇らせちゃったところが大きな痛手」「バケモンじゃねぇかwww」「まずい。。。2本目かよ……」「シュワーバーに火つけちゃったのはマズい」「ターナーもシュワーバーも起こしたの普通にキツイぞ」などと頭を抱えていた。

シュワーバーは今季56本塁打で、55本塁打の大谷を上回ってタイトルを獲得している。この試合は8-2でフィリーズが勝利。ドジャースの2勝1敗となり、明日第4戦が行われる。



