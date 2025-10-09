「奨学金を借りている人とは別れまーす」偏見で彼氏を切り捨てたお嬢様 → 数年後『皮肉な結末』に

元カレの思いがけない成功を横目に「逃がした魚は大きかった」と感じる人もいるでしょう。筆者の知人A子は、奨学金を理由に身勝手な考えで彼氏を振り、大学を卒業した数年後に後悔することになったのです。

奨学金を借金だというお金持ちのお嬢様

A子はお金持ちのお嬢様。中高一貫校を卒業し、有名女子大学に進学。かわいらしい彼女には、同い年の彼氏B太がいました。

しかし、二人の間にはある問題が。B太の家はA子の家ほど裕福ではなく、奨学金を利用して大学に通っていました。そのことを快く思わないA子はB太に対して無神経な発言を繰り返し、結局関係は長くは続きませんでした。

A子は悔しそうな表情でその場を去っていったそうです。しかし、奨学金がなかったとしてもB太はA子との復縁はお断りしそうですよね。A子は男性にステータスを求めるのではなく、まず自分磨きをすべきでしたね。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

大学でジェンダーや女性史を学んだことをきっかけに、専業ライターとして活動中。自身の経験を活かしながら、幅広い情報収集を行い、読者に寄り添うスタイルを貫いている。人生の選択肢を広げるヒントを提供し、日々の悩みに少しでも明るさをもたらせるよう、前向きになれる記事づくりに取り組んでいる。