ホリデーコフレが気になる季節！「ジョンマスターオーガニック」第1弾コレクションは特別な香りがそろうよ
肌寒くなると、徐々にホリデーコフレを意識しだす人も多いのではないでしょうか？
「john masters organics（ジョンマスターオーガニック）」からは、ブランド初となる調香師を迎えたホリデーコレクションが登場。10月23日（木）に数量限定で発売されます。
10月9日（木）から予約受付がスタートしたので、気になるラインナップをチェックしていきましょう。
「ジョンマスター」の2025ホリコレ第1弾は“特別な香り”
10月23日（木）より、3弾にわたり展開される、ジョンマスターオーガニックのホリデーコフレ2025。
第1弾には、特別な香りを体感できるシャンプー&コンディショナーとヘアオイル、ヘアケア限定コフレがラインナップします。
ジョンマスターオーガニックのパフューマーを務めるのは、あえて型にはまらないオリジナルスタイルで、フレグランス界に新風を吹き込むルーク・マルヴィー氏。
マルヴィー氏が創った、美しい“パープルフラワー”の香りをまとって、極上のヘアケア体験を過ごしてみては？
限定ボトルのシャンプー&コンディショナー、ヘアオイル
シャンプー&コンディショナーは、ホリデー限定色である“フォレストグリーン”のボトルで登場。
「C&Vシャンプー パープルフラワー」（税込3190円／236ml）は、保湿成分を配合したクッション泡で、摩擦レスな洗い心地がかなうといいます。
髪を洗っている段階から、指通りのよさを感じられるはずですよ。
「C&Vコンディショナー パープルフラワー」（税込3520円／236ml）は、傷んだ髪を補修して、潤いをキープ。パサつきを押さえて、エアリーなツヤ髪に仕上げてくれるそうです。
バスルームいっぱいに広がるホリデー限定の香りに包まれながら、冬に起こりがちな静電気や乾燥によるダメージをケアしてくださいね。
洗い終わったあとも、髪からふわっとフレグランスが香ります。
人気のL&Pヘアオイルも、ホリデー限定のパープルフラワーの香りになりましたよ。
「C&Vヘアオイル パープルフラワー」（税込4730円／56ml）は、高い保湿力ながらもイヤなべたつきを感じにくく、サラサラで軽やかな仕上がりが特徴のオイル。
セラミドが髪の内部を補修して、しっかりと髪に潤いを与えてくれるといいます。
ドライヤーやヘアアイロンによる熱や乾燥、静電気などのダメージから髪を守るのはもちろん、ナチュラルなスタイリング料としても使えます。
ホリデーコフレはヘアorスキンケアの特別セットだよ
第1弾は、6つのコフレでお目見えしますよ。
「premium hair care coffret」（税込2万5740円）
・H&Hリペアシャンプー N 473ml
・H&Hリペアコンディショナー N 473ml
-PRESENT-
・R&Aヘアミルク N 30ml
・G&Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・john masters organics ソイワックスキャンドル 60g
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
「organic hair care coffret 〈medium〉」（税込1万10円〜）
・お好きなシャンプー 473ml
・お好きなコンディショナー 473ml
-PRESENT-
・G&Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・john masters organics ソイワックスキャンドル 60g
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
「organic hair care coffret 〈regular〉」（税込5940円〜）
・お好きなシャンプー 236ml
・お好きなコンディショナー 236ml
-PRESENT-
・G&Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
「styling coffret 〈oil〉」（税込9020円）
・C&Vヘアオイル パープルフラワー 56ml
・コンボパドルブラシ
-PRESENT-
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
※ブラシ刻印については、一部直営店舗でのみ実施
※ブラシはコンボパドルブラシ ミニも選択可能（税込8470円）
「styling coffret 〈milk〉」（税込8910円）
・R&Aヘアミルク N 118ml
・コンボパドルブラシ
-PRESENT-
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
※ブラシ刻印については、一部直営店舗でのみ実施
※ブラシはコンボパドルブラシ ミニも選択可能（税込8360円）
※R&Aヘアミルク NはP&Pヘアセラムミルク 100mlへ変更可能（税込8250円）
「skin care coffret」（税込9240円）
・G&Nピュリファイングクレンザー N 230g
・P&Lコンセントレイトローション 180ml
-PRESENT-
・G&Nピュリファイングクレンザー N 30g
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
コフレのセット内容を個別にご紹介
続いては、セットの内容についてご紹介しますよ。
『H&Hリペアシャンプー N』は、補修・保湿力に優れたハチミツとハイビスカス花エキスを、贅沢に配合したリペアシャンプー。
キメ細かい泡が、潤いをキープしながらやさしく頭皮の汚れを落として、つやんとした髪へと導きます。
『H&Hリペアコンディショナー N』とセットで使えば、乾燥ダメージを潤いで補修して、最高レベルのツヤ髪になれちゃう予感です。
『コンボパドルブラシ』と『コンボパドルブラシ ミニ』は、トルマリン配合のイオン毛と、天然猪毛が混合されたブラシ。
やさしくブラッシングするだけで、キューティクルを傷つけることなく整えてくれますよ。
毛が太く、広がりの気になる毛質の人にもおすすめです。
一部対象店舗でのみブラシ刻印（税込330円）も実施しているので、気になる人は直営店舗まで問い合わせてみてくださいね。
『P&Lコンセントレイトローション』は、角質層まで潤いで満たして、ふっくらとしたハリのある肌へと近づけてくれる、エイジングケア化粧水です。
『G&Nピュリファイングクレンザー N』は、美容成分96％以上のオイルクレンジングジェル。
厚みと弾力のあるジェルからオイル、最後はミルクへと移り変わり、潤いを残しながらもすっきりと汚れを落としてくれますよ。
『G&Cリーブインコンディショニングミスト N』は、シュッと吹きかけてブラシでとかすだけで、瞬時に素直な髪へと導いてくれる洗い流さないトリートメント。
ローズマリーやグレープフルーツ、フローラルがブレンドされた、みずみずしく透明感のある香りです。
洗い流し不要の『R&Aヘアミルク N』は、しっとり感が1日中続き、スタインリングも長持ちする優秀アイテム。
少量を手のひらに伸ばし、感想やダメージを受けやすい毛先を中心に、髪全体になじませて使います。
『john masters organics ソイワックスキャンドル』は、大豆から抽出した植物性油（ワックス）を原料として作るキャンドル。
石油系（パラフィン）で作られたキャンドルと異なり、火を消した時に人工的な匂いがないのが特徴です。
『john masters organics ホリデーリミテッドバッグ』は、リボンや猫、時計などさまざまなモチーフがちりばめられた、とってもかわいいデザイン。
旅行時に下着や洗顔料を入れるのにちょうどよさそうですね。
「ジョンマスターオーガニック」のホリデーコフレ2025を引き続きチェック！
ジョンマスターオーガニックのホリデーコフレ2025 第1弾は、10月23日（木）から数量限定で販売されます。
絶対に欲しい人は、予約受付に申し込むのが吉ですよ。
ホリデーコフレ限定の香りやグリーンのボトルデザイン、巾着バッグを、スペシャルなヘアケアセットとゲットしてみては？
公式オンラインストア
https://johnmastersorganics.jp/
参照元：株式会社ジョンマスターオーガニックグループ プレスリリース
「john masters organics（ジョンマスターオーガニック）」からは、ブランド初となる調香師を迎えたホリデーコレクションが登場。10月23日（木）に数量限定で発売されます。
10月9日（木）から予約受付がスタートしたので、気になるラインナップをチェックしていきましょう。
「ジョンマスター」の2025ホリコレ第1弾は“特別な香り”
10月23日（木）より、3弾にわたり展開される、ジョンマスターオーガニックのホリデーコフレ2025。
ジョンマスターオーガニックのパフューマーを務めるのは、あえて型にはまらないオリジナルスタイルで、フレグランス界に新風を吹き込むルーク・マルヴィー氏。
マルヴィー氏が創った、美しい“パープルフラワー”の香りをまとって、極上のヘアケア体験を過ごしてみては？
限定ボトルのシャンプー&コンディショナー、ヘアオイル
シャンプー&コンディショナーは、ホリデー限定色である“フォレストグリーン”のボトルで登場。
「C&Vシャンプー パープルフラワー」（税込3190円／236ml）は、保湿成分を配合したクッション泡で、摩擦レスな洗い心地がかなうといいます。
髪を洗っている段階から、指通りのよさを感じられるはずですよ。
「C&Vコンディショナー パープルフラワー」（税込3520円／236ml）は、傷んだ髪を補修して、潤いをキープ。パサつきを押さえて、エアリーなツヤ髪に仕上げてくれるそうです。
バスルームいっぱいに広がるホリデー限定の香りに包まれながら、冬に起こりがちな静電気や乾燥によるダメージをケアしてくださいね。
洗い終わったあとも、髪からふわっとフレグランスが香ります。
人気のL&Pヘアオイルも、ホリデー限定のパープルフラワーの香りになりましたよ。
「C&Vヘアオイル パープルフラワー」（税込4730円／56ml）は、高い保湿力ながらもイヤなべたつきを感じにくく、サラサラで軽やかな仕上がりが特徴のオイル。
セラミドが髪の内部を補修して、しっかりと髪に潤いを与えてくれるといいます。
ドライヤーやヘアアイロンによる熱や乾燥、静電気などのダメージから髪を守るのはもちろん、ナチュラルなスタイリング料としても使えます。
ホリデーコフレはヘアorスキンケアの特別セットだよ
第1弾は、6つのコフレでお目見えしますよ。
「premium hair care coffret」（税込2万5740円）
・H&Hリペアシャンプー N 473ml
・H&Hリペアコンディショナー N 473ml
-PRESENT-
・R&Aヘアミルク N 30ml
・G&Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・john masters organics ソイワックスキャンドル 60g
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
「organic hair care coffret 〈medium〉」（税込1万10円〜）
・お好きなシャンプー 473ml
・お好きなコンディショナー 473ml
-PRESENT-
・G&Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・john masters organics ソイワックスキャンドル 60g
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
「organic hair care coffret 〈regular〉」（税込5940円〜）
・お好きなシャンプー 236ml
・お好きなコンディショナー 236ml
-PRESENT-
・G&Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
「styling coffret 〈oil〉」（税込9020円）
・C&Vヘアオイル パープルフラワー 56ml
・コンボパドルブラシ
-PRESENT-
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
※ブラシ刻印については、一部直営店舗でのみ実施
※ブラシはコンボパドルブラシ ミニも選択可能（税込8470円）
「styling coffret 〈milk〉」（税込8910円）
・R&Aヘアミルク N 118ml
・コンボパドルブラシ
-PRESENT-
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
※ブラシ刻印については、一部直営店舗でのみ実施
※ブラシはコンボパドルブラシ ミニも選択可能（税込8360円）
※R&Aヘアミルク NはP&Pヘアセラムミルク 100mlへ変更可能（税込8250円）
「skin care coffret」（税込9240円）
・G&Nピュリファイングクレンザー N 230g
・P&Lコンセントレイトローション 180ml
-PRESENT-
・G&Nピュリファイングクレンザー N 30g
・john masters organics ホリデーリミテッドバッグ L
コフレのセット内容を個別にご紹介
続いては、セットの内容についてご紹介しますよ。
『H&Hリペアシャンプー N』は、補修・保湿力に優れたハチミツとハイビスカス花エキスを、贅沢に配合したリペアシャンプー。
キメ細かい泡が、潤いをキープしながらやさしく頭皮の汚れを落として、つやんとした髪へと導きます。
『H&Hリペアコンディショナー N』とセットで使えば、乾燥ダメージを潤いで補修して、最高レベルのツヤ髪になれちゃう予感です。
『コンボパドルブラシ』と『コンボパドルブラシ ミニ』は、トルマリン配合のイオン毛と、天然猪毛が混合されたブラシ。
やさしくブラッシングするだけで、キューティクルを傷つけることなく整えてくれますよ。
毛が太く、広がりの気になる毛質の人にもおすすめです。
一部対象店舗でのみブラシ刻印（税込330円）も実施しているので、気になる人は直営店舗まで問い合わせてみてくださいね。
『P&Lコンセントレイトローション』は、角質層まで潤いで満たして、ふっくらとしたハリのある肌へと近づけてくれる、エイジングケア化粧水です。
『G&Nピュリファイングクレンザー N』は、美容成分96％以上のオイルクレンジングジェル。
厚みと弾力のあるジェルからオイル、最後はミルクへと移り変わり、潤いを残しながらもすっきりと汚れを落としてくれますよ。
『G&Cリーブインコンディショニングミスト N』は、シュッと吹きかけてブラシでとかすだけで、瞬時に素直な髪へと導いてくれる洗い流さないトリートメント。
ローズマリーやグレープフルーツ、フローラルがブレンドされた、みずみずしく透明感のある香りです。
洗い流し不要の『R&Aヘアミルク N』は、しっとり感が1日中続き、スタインリングも長持ちする優秀アイテム。
少量を手のひらに伸ばし、感想やダメージを受けやすい毛先を中心に、髪全体になじませて使います。
『john masters organics ソイワックスキャンドル』は、大豆から抽出した植物性油（ワックス）を原料として作るキャンドル。
石油系（パラフィン）で作られたキャンドルと異なり、火を消した時に人工的な匂いがないのが特徴です。
『john masters organics ホリデーリミテッドバッグ』は、リボンや猫、時計などさまざまなモチーフがちりばめられた、とってもかわいいデザイン。
旅行時に下着や洗顔料を入れるのにちょうどよさそうですね。
「ジョンマスターオーガニック」のホリデーコフレ2025を引き続きチェック！
ジョンマスターオーガニックのホリデーコフレ2025 第1弾は、10月23日（木）から数量限定で販売されます。
絶対に欲しい人は、予約受付に申し込むのが吉ですよ。
ホリデーコフレ限定の香りやグリーンのボトルデザイン、巾着バッグを、スペシャルなヘアケアセットとゲットしてみては？
公式オンラインストア
https://johnmastersorganics.jp/
参照元：株式会社ジョンマスターオーガニックグループ プレスリリース