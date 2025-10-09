◇MLB 地区シリーズ第3戦 フィリーズ8-2ドジャース(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースからようやく1勝をつかんだフィリーズですが選手らの顔に笑顔は見られません。

ドジャースがリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけ迎えた地区シリーズ3戦目。先発の山本由伸投手から4回に、リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手がソロホームランを放ちます。その後も打線がつながり追加点をつかみ逆転に成功します。

8回にはドジャースのレジェンド、クレイトン・カーショー投手から投じられた初球のストレートをシュワバー選手がライトスタンドへ運び、マルチホームランを記録。この回一挙5得点を奪いました。

最後は2アウト1・3塁から大谷翔平選手をフライに仕留めフィリーズが勝利。

ドジャースに一矢報いたフィリーズですが、依然1勝2敗で後がない状況が続くため、勝利の直後でも選手らから笑顔は見られず、緊張感を保った状態が続いています。

勝利の立役者であるシュワバー選手もハイタッチで守備についていた選手らを迎えましたが笑顔を見せませんでした。