Hey! Say! JUMP、新体制後初のドームツアー決定 年末年始は東京ドームで開催
Hey! Say! JUMPが9日、公式サイトで、今年12月から来年1月にかけ、4大ドームツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』を開催することを発表した。
8月末に7人体制となって以降初のライブツアーとなり、年末年始は恒例となった東京ドームで開催される。なお、11月26日には、12枚目のオリジナルアルバム『S say』（エッセイ）の発売を控えている。
■『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』スケジュール
【福岡】みずほPayPayドーム福岡
12月13日 午後6：00開演
12月14日 午後3：00開演
【愛知】バンテリンドームナゴヤ
12月20日 午後5：00開演
12月21日 午後3：00開演
【東京】東京ドーム
12月29日 午後5：00開演
12月30日 午後5：00開演
2026年1月1日 午後5：00開演
【大阪】京セラドーム大阪
2026年1月10日 午後5：00開演
2026年1月11日 午後5：00開演
2026年1月12日 午後3：00開演
