Hey! Say! JUMP、ドームツアーが決定

写真拡大

　Hey! Say! JUMPが9日、公式サイトで、今年12月から来年1月にかけ、4大ドームツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』を開催することを発表した。

【写真】「GHOST」ジャケット写真

　8月末に7人体制となって以降初のライブツアーとなり、年末年始は恒例となった東京ドームで開催される。なお、11月26日には、12枚目のオリジナルアルバム『S say』（エッセイ）の発売を控えている。

■『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』スケジュール

【福岡】みずほPayPayドーム福岡
12月13日　午後6：00開演
12月14日　午後3：00開演

【愛知】バンテリンドームナゴヤ
12月20日　午後5：00開演
12月21日　午後3：00開演

【東京】東京ドーム
12月29日　午後5：00開演
12月30日　午後5：00開演
2026年1月1日　午後5：00開演

【大阪】京セラドーム大阪
2026年1月10日　午後5：00開演
2026年1月11日　午後5：00開演
2026年1月12日　午後3：00開演