万博フランス館、閉幕直前「ご安心ください！」と“神対応”→「全パビリオンでやってほしい」 “ほぼネタバレ”360度映像
大阪・関西万博の「フランスパビリオン」が、9日までに公式Xを更新し、閉幕が迫る中で「ご安心ください！」と発表を行った。
【動画】万博公式YouTubeのフランス館紹介
「フランスパビリオンに来れなかった方、もう一度あの感動を味わいたい方。。。ご安心ください！パビリオンを体験できる360°映像を制作」と明らかにし、「どこにいても、あなたのスクリーンから展示『鼓動』を体験できます」と呼びかけた。
「France Osaka 360」のサイトにアクセスすると、パソコンやスマートフォンから、360度没入型映像を通じ、フランス館の展示をまるでその場にいるかのように楽しめる。
フランス館は「愛の賛歌」を具現化し、未来へのビジョンを提示。ルイ・ヴィトン、ディオール、ショーメ、セリーヌらが参加した。360度映像では、こうした貴重展示が“ほぼネタバレ”されており、まさに神対応。
「入れなかったので、とても嬉しいです」「全パビリオンでやってほしいくらい素晴らしかったです、ありがとうございました」「万博終了後も、是非残しておいて頂けたら嬉しいです」など、多数の声が寄せられている。
【動画】万博公式YouTubeのフランス館紹介
「フランスパビリオンに来れなかった方、もう一度あの感動を味わいたい方。。。ご安心ください！パビリオンを体験できる360°映像を制作」と明らかにし、「どこにいても、あなたのスクリーンから展示『鼓動』を体験できます」と呼びかけた。
「France Osaka 360」のサイトにアクセスすると、パソコンやスマートフォンから、360度没入型映像を通じ、フランス館の展示をまるでその場にいるかのように楽しめる。
「入れなかったので、とても嬉しいです」「全パビリオンでやってほしいくらい素晴らしかったです、ありがとうございました」「万博終了後も、是非残しておいて頂けたら嬉しいです」など、多数の声が寄せられている。