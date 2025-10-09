「2人共にそっくり」平愛梨、美形な三男と親子でクッキング！ 「可愛いミニシェフ姿癒されました」
俳優の平愛梨さんは10月9日、自身のInstagramを更新。三男と料理を作る様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】平愛梨の美形な三男
ファンからは「可愛いー助っ人」「可愛いミニシェフ姿癒されました」「2人共にそっくり」や「ちゃんとやらせてあげる愛梨ちゃんもスゴいです」「素敵なママだし凄いお子さん」「ママ偉いね!!」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「素敵なママだし凄いお子さん」平さんは「一緒にクッキング」とつづり、5枚の写真を投稿。美形な三男と料理を作る様子と、完成した料理を載せています。三男は、平さんが料理を作り始めると「『作りたい!!』と言って椅子を持ってきた」そうで、色々トライさせてみることに。すると「え？ 出来るの?! と驚くぐらいどのミッションも淡々とクリアする4歳!!」と、驚くほどの手さばきを見せたそうです。平さんは「一緒にトライすることで子供達の成長を感じることができた」と、感想をつづっています。
「隅っこで隠れてる」四男も公開9月26日の投稿では、四男の姿を公開した平さん。夫でサッカー日本代表の長友佑都選手を見送った後、リビングに戻ると「チョコクリスピー散りばめられてた」そうです。そして「別部屋に行くと隅っこで隠れてる」四男を発見。その様子を撮影しています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
