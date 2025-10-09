¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ç·î380±ß～¤Î¡Ö²Èºâ¤â¤·¤âÊÝ¸±¡×¡¢ÃÖ¤ÇÛ¥È¥é¥Ö¥ë¤âÊä½þ
¡¡¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ï¡¢Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Mysurance¡Ê¥Þ¥¤¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÄÂÂß½»Âð¸þ¤±²ÐºÒÊÝ¸±¡Ö¥¯¥í¥Í¥³¡Ø²Èºâ¤â¤·¤âÊÝ¸±¡Ù¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÃÖ¤ÇÛ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÊä½þ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥Í¥³¡Ö²Èºâ¤â¤·¤âÊÝ¸±¡×¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤¬¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÄÂÂß²ÐºÒÊÝ¸±¡×¡ÊMysurance¡Ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Íー¥à¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·î³Û380±ß¤«¤é¡£Web¾å¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¤È¥¹¥ê¥à¥×¥é¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¡Ö²Èºâ¤ÎÊä½þ¡×¤ä¡ÖÂç²È¤Ø¤ÎÇå½þ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ÎÊä½þ¡×¤òMysurance¤¬¡¢¡ÖÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¡×¤òÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¯¤é¤·¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤âÉÕÂÓ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿å¡¦¥«¥®¤«¤±¤Ä¤±¥µー¥Ó¥¹¡×¤ä¡ÖË¡Î§ÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
Êä½þÆâÍÆ
²Èºâ¤ÎÊä½þ¡Ê²Èºâ´ðËÜÆÃÌó¡Ë
¡¡²ÐºÒ¡¢ÍîÍë¡¢¿åÇ¨¤ì¡¢ÅðÆñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²Èºâ¤ËÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤òÊä½þ¡£½»ÂðÆâ¤Î²Èºâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤µ¤ì¤¿²ÙÊª¤ÎÅðÆñ¤Ê¤É¤âÊä½þ¤¹¤ë¡£ÃÖ¤ÇÛ¤Î²ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ÎÂðÇÛ»ö¶È¼Ô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
Âç²È¤Ø¤ÎÇå½þ¡Ê¼Ú²È¿ÍÇå½þÀÕÇ¤ÆÃÌó¡Ë
¡¡¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ò²õ¤·¡¢Âç²È¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡Î§¾å¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÊä½þ¤¹¤ë¡£
¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ÎÊä½þ¡Ê½¤ÍýÈñÍÑÆÃÌó¡Ë
¡¡¶öÁ³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ËÂ»³²¤¬À¸¤¸¡¢¶ÛµÞ¤òÍ×¤·¤¿½¤ÍýÈñÍÑ¤òÊä½þ¤¹¤ë¡£
Âè»°¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¡Ê¸Ä¿ÍÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¡Ë
¡¡½»Âð¤Î»ÈÍÑ¡¢´ÉÍý¤ËÈ¼¤¦¿åÏ³¤ì¤Ê¤É¤ÎÇå½þ»ö¸Î¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÎÇå½þ»ö¸Î¤òÊä½þ¤¹¤ë¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡ÊÝ¸±Êç½¸ÂåÍýÅ¹¤Ï¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡¢°ú¼õ¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶È¼Ô¤ÏMysurance¡Ê¥Þ¥¤¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡Ë¡Ê²ÐºÒÊÝ¸±¡Ë¡¢°ú¼õÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÏÂ»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸Ä¿ÍÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£