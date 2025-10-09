木下優樹菜「頑張れない」日の夜ご飯公開「わかる」「うちも同じ」と共感の声
【モデルプレス＝2025/10/09】元タレントの木下優樹菜が8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題になっている。
【写真】木下優樹菜「頑張れない」日の夜ご飯
木下は、「夕飯頑張れないから一気に豚バラお好み焼き」とホットプレート全体でお好み焼きを焼いている様子の画像を投稿。「ひっくり返す事忘れてて 今考え中」と大きめのお好み焼きに対してのコメントも掲載し、茶目っ気たっぷりに手料理を公開した。
この投稿には「栄養考えられてて愛感じる」「美味しそうな夜ご飯」「健康的」「どうやってひっくり返したの？」といった声や、「お好み焼き、楽ですよね」「わかる、疲れた日にはお好み焼き作る」「うちも同じ」と共感の声も上がっている。（modelpress編集部）
