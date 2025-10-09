LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢Èþ¿ÍËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/09¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥¸¥ó¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×Èþ¿ÍËå¤È¤Î2S
¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¡Öb stands for Big¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ëå¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥æ¥ó¥¸¥ó¤Î¸ª¤ËÆ¬¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ï¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ëå¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËå¤µ¤ó¤âÈþ¿Í¤¹¤®¡×¡Ö2¿Í¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»ÐËåÊÂ¤Ö¤È¥æ¥ó¥¸¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤êÂç¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥¸¥ó¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×Èþ¿ÍËå¤È¤Î2S
¢¡¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢Èþ¿ÍËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¡Öb stands for Big¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ëå¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥æ¥ó¥¸¥ó¤Î¸ª¤ËÆ¬¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ï¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ëå¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢¡¥æ¥ó¥¸¥ó¡õÈþ¿ÍËå¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤¬ÏÃÂê
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËå¤µ¤ó¤âÈþ¿Í¤¹¤®¡×¡Ö2¿Í¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»ÐËåÊÂ¤Ö¤È¥æ¥ó¥¸¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤êÂç¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û