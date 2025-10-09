１０月から改修工事に入るため閉鎖された日比谷野外音楽堂で、９月２１日に行われた「南こうせつ 東京フォークジャンボリーｉｎ野音」に出演したシンガーソングライターのきばやしが、初めてその舞台に立った。

２０００年生まれのきばやしは南こうせつ、イルカ、 木村充揮（憂歌団）、細坪基佳、小室等と他の出演者が全員７０歳以上の中で唯一の２０代。「皆様の足を引っ張らないように精いっぱい歌わせていただきたい」と言いながらも、大先輩たちに臆することなくパワフルなステージを披露。歌謡曲黄金時代の歌姫たちのようなエッジの効いた独特な歌声で、集まった約２５００人の観客を魅了した。

１０月１日には最新シングル「メランコリー」を配信リリースした。隣にそっと寄り添うようにしっとりと歌い上げる楽曲は、令和の時代に生きる人々の心にも、癒しと勇気を与える力となりそうだ。野音への出演を終えて、「ずっと聴いてきたフォークの大御所の皆様と同じステージに立てたこと、想像以上に温かいお声で迎え入れてくださったお客様方、感謝しかないです。こんなに素晴らしい夜が、こんなに早く私の人生に訪れるなんて思ってもみませんでした」と感激の様子だったきばやしは、あの日の光景を心に刻んで、これからも美しさや醜さをありのまま飾らずストレートに歌い続けていく。