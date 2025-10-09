◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけていた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に先発するも４回０／３を６安打３失点でＫＯされ、ポストシーズン（ＰＳ）は昨年から通算６試合目で初黒星を喫した。

試合後は「立ち上がりはいつもより落ち着いて冷静に入れました。４回は先頭にホームランを打たれて、そのまま３点を取られたので、最少失点だったら試合の流れが変わったのかなと思います」と振り返った。

序盤は快調だった。３回まで無安打無失点、球数もわずか３６球だった。だが、エドマンのソロ本塁打で先制した直後の４回。先頭のシュワバーに同点ソロを献上。今季本塁打と打点の２冠に輝いたスラッガーに高めの９６・４マイル（約１５５・１キロ）直球を右翼席後方の屋根まで運ばれた。飛距離４５５フィート（約１３９メートル）の特大弾。今シリーズ無安打だったシュワバーを目覚めさせた山本は打たれた瞬間に絶叫した。「２打席目は外を中心にいく組み立てでしたけど、ボールが先行して外のストレートをうまく打たれました」と話した。

さらに３番ハーパーに左前打を許すと、ボームの中前打でハーパーが一塁から三塁へ。中堅パヘスの三塁送球が悪送球となり、ハーパーが勝ち越しの生還を果たした。なおも１死三塁から５番マーシュの左犠飛で瞬く間に３点を失い、逆転された。１イニング３失点は８月１１日（同１２日）の敵地・エンゼルス戦の５回以来。１試合に３失点したこと自体が同１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦以来だった。

１―３の５回。先頭から連打を食らって無死一、二塁とされ、シュワバーを打席に迎えたところでベンチは山本の交代を決断した。この日は球数６７球。５回を投げ切れなかったのは８月１１日のエンゼルス戦以来、レギュラーシーズンから数えて９試合ぶりだった。今季は４年連続の地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破を決めた試合で先発していた右腕だが、今回は地区シリーズ突破を決めることはできなかった。

渡米２年目の今季は開幕投手を務め、３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップとエースの働きを見せた。開幕からチームでは唯一ローテを守り切り、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では９回２死まで無安打無得点の快投。レギュラーシーズン最終登板となった同２５日（同２６日）の敵地・Ｄバックス戦では日本人史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達した。

ルーキーとして初めて経験した昨年のＰＳは、パドレスとの地区シリーズ第１戦先発を任されたが、初回に３点を失うなど３回５安打５失点。それでも、勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出、負ければ敗退という運命の地区シリーズ第５戦では５回２安打無失点と好投。ダルビッシュとの投げ合いを制し、この一戦が球団４年ぶりとなる世界一につながった。ヤンキースとのワールドシリーズ第２戦では７回途中１安打１失点で白星をマーク。昨年のＰＳは計４試合で２勝０敗、防御率３・８６だった。