『無職の英雄』第3話 対抗戦の仕組まれた組み合わせ
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。10月15日（水）22：00から放送となる第3話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第3話あらすじはこちら。
＜第3話「ギルド対抗戦」あらすじ＞
リリアの独断で対抗戦へ挑むことになったアレルたち。賞金が必要な中、初戦の相手はブレスギア最強ギルド「ブラックブレード」。それは仕組まれた組み合わせだった……。
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
