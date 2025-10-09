アサヒグループが謝罪 サイバー攻撃被害で国内の事業機能一部停止「手作業を含むあらゆる手段で商品を」
アサヒグループは9日、公式Xを更新。外部からのサイバー攻撃によって国内事業の一部機能が停止していることを受け謝罪文を発表した。
【写真】自動販売機に張り紙も…システム障害により一部商品の供給に遅延
Xでは「アサヒグループからのお詫び」とし「このたび、アサヒビール株式会社、アサヒ飲料株式会社、アサヒグループ食品株式会社をはじめとする国内アサヒグループは、外部からのサイバー攻撃を受け、受注・出荷をはじめとする国内の事業機能が一部停止しております」と改めて説明。
続けて「その結果、ビールや飲料、食品などのお届けに大きな混乱が生じ、お客様、お取引先様、ならびに全ての関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し「現在、当社は専門チームを設置し、外部の有識者と連携しながら原因の究明とシステムの復旧に取り組んでいます」と報告した。
最後は「一日も早く商品をお届けするため、アサヒグループ一同は、手作業を含むあらゆる手段で商品をお届けできるよう努めています」と伝え「早期にお客様がいつもの商品をいつものように手に取れるよう、尽力してまいります」とメッセージしている。
