◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース2―8フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発。4回0/3を投げ、6安打3失点で自身ポストシーズン（PS）初黒星を喫した。チームも大敗を喫し、3連勝での地区シリーズ突破とはならなかった。

3回までは相手打線を無安打に抑えていたが、1点を先制した直後の4回に崩れた。先頭・シュワバーに2ボールからの3球目、やや高めの直球を完璧に捉えられ、右翼席へ同点アーチを浴びた。打たれた瞬間に右腕も思わず絶叫する飛距離455フィート（約138・7メートル）の特大弾で試合を振り出しに戻された。

続くハーパーにも左前打を許すと、ボームには中前打を浴び、中堅手・パヘスの三塁への送球が逸れ、一気にハーパーが生還。なおも1死三塁からマーシュに左犠飛を許し、あっという間に3点を失った。

さらに5回に先頭・ストットから連打を浴び無死一、二塁で一発を浴びたシュワバーを迎えたところで降板した。

試合後、投球を振り返り「立ち上がりの入りはいつもよりも落ち着いて冷静に入れたかなと思いますけど、4回の失点した回は先頭にホームランを打たれて、そのまま続けて3点を取られたので、なんとか最少失点で抑えられていたら、もっと試合の流れが変わっていたかなと思います」と反省した。

シュワバーに浴びた一発は「2打席目は外を中心に組み立てる予定だったんですけど、ボールが先行してしまって、3球目のストレートを上手く打たれました」と振り返った。

この日は初回、ハーパーへフルカウントからの6球で大きく引っかけてしまい、四球を与えるなどスプリットの制球が今ひとつだったが「全体的にはそんなに悪かったわけではなく、スプリットだけ上手くいいところに投げられなかったので、とはいえ、ストレートもいいボールがいってましたし、カットボールだったり他のボールもいい球は多かったので、そこで何とかカバーして、スプリットも良く投げようと工夫しながら投げました」と語った。