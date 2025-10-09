タレント・中川翔子が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。産後の経過を明かした。

1日に帝王切開で第1、2子となる双子の男子出産した中川。今朝のつぶやきでは「新生児期、しかも双子 わたしだけじゃ絶対まもりきれないし 思った以上に後陣痛などで身体のダメージがすごい」と苦悩をつづり、「回復するまでひとりになる瞬間があったら怖いからまわりに頼るけど、それも時間分担が悩ましい」として「誰も倒れずに双子をまもりぬきたい」と決意を固めた。

その後公開した「シャワーは命の洗濯よ」と題した4コマ漫画では後陣痛や悪露、シャワーには入れない悩みなどを赤裸々に告白。過酷なつわりで妊娠後期には入浴が困難だったとして妊娠中の苦悩も記した。

「妊娠からの想像できなかった身体の変化で忘れられない日々 これらの時シャワーの気持ちよさで涙出た」としてシャワーを堪能した中川。「本当に生きるご褒美『風呂は命の洗濯よ』のセリフマジだー！メンタル回復した」と伝えた。

フォロワーからは「色んな気持ちを新鮮なままイラストに残せる翔子ちゃん、本当にすごい！！」「わかりみが深すぎて」「術後の痛み+痒みべたつきの不快感は地獄だった」「翔子ちゃんの絵日記を見てたら蘇ってきた」「頑張れしょこたん」「出産後のシャワーは最高ですよね！」などの声が届けられた。