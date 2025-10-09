【台風情報】八丈島に特別警報で記録的大雨　最大瞬間風速54.7m観測も…八丈町では窓ガラス割れ、車が横転　避難所に約350人

非常に強い台風22号が直撃した伊豆諸島南部では9日朝、大雨特別警報が発表され、線状降水帯が発生するなど記録的な大雨となり、被害も相次いでいます。

東京・八丈島のホテルでは、窓ガラスが割れる被害がありました。

ホテルによりますとけが人などはいなかったということですが、ホテルの職員などが窓ガラスの破片の処理などの対応にあたっています。

また警視庁によりますと、八丈町では台風被害に関する通報が相次ぎました。

「車が横転している」との通報があり警察が駆けつけたところ、駐車場に止まっていた軽自動車が横転していたということです。

また、「木が倒れている」「電線が垂れ下がっている」という通報も複数件入っているということですが、これまでに人的被害は確認されていないということです。

また東京電力によりますと、9日午前8時時点で島内約5700軒が停電しています。

八丈町では6つの避難所に約350人が避難しています。

台風は午前11時現在、暴風域を伴いながら関東の南の海上に位置していて、非常に強い勢力を保ったまま東へ進む見込みです。

関東南部、特に千葉や神奈川などはまだ暴風域に入っているため、強風や高波に警戒が必要です。