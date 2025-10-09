【PUMA×中野恵那】秋冬の主役！厚底スニーカー「KARMEN」で叶える大人かわいいスタイル♡
トレンドの厚底スニーカーで秋ファッションをアップデート♡エービーシー・マートは、PUMAの人気モデル「KARMEN（カルメン）」の秋冬新作を全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアで発売中です。新ビジュアルには、女優でインフルエンサーの中野恵那さんが登場。快適な履き心地とスタイルアップ効果を兼ね備えた一足は、秋の行楽やデイリーコーデをよりおしゃれに導いてくれます。
PUMAの厚底スニーカーで秋を軽やかに♪
ボリューム感のある厚底スニーカーは、今シーズンも引き続き注目のトレンド。PUMAの「KARMEN」シリーズは、快適さとスタイルアップを両立する万能スニーカーです。
中野恵那さんが魅せる秋のコーディネートでは、フェミニンなスカートやワンピースにカルメンを合わせ、大人かわいいムードを演出♡
どんなスタイルにも自然に馴染む厚底デザインで、日常からお出かけまで幅広く活躍します。
【ブラデリスニューヨーク】ポップアップ終了！新作ブラとブラキャミが登場
ラインナップ紹介！「KARMEN」秋の新作3モデル
KARMEN 2 CORK
価格： 8,690円（税込）
クラシカルなデザインにモダンなスクリプトロゴが映える一足。軽やかなカラーリングで足元を明るく見せ、スタイルアップを叶えます。
サイズ： 22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）（カラー： PUMA WHITE／WARM WHITE）
KARMEN T2S
価格： 9,790円（税込）
トレンド感のあるT型デザインを採用したアップデートモデル。ガムソールのプラットフォームが特徴で、ストリートスタイルにもぴったり。
サイズ： 22.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）（カラー： PUMA NAVY-FROSTED DEW／MAUVE MIST-CLUB NAVY）
KARMEN X-TRA
価格： 10,450円（税込）
Y2Kスタイルを現代的にアレンジしたモデル。凹凸感のあるチャンキーソールと、SOFTFOAM+ソックライナーで快適な履き心地を実現。
サイズ： 22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）（カラー： PUMA WHITE／PUMA BLACK／FROSTED IVORY）
秋の足元を彩る♡PUMAと中野恵那のコラボレーション
PUMA×中野恵那のコラボレーションビジュアルでは、カルメンを中心に秋らしいスタイリングを提案。
シンプルながらも女性らしいディテールが際立つ「KARMEN」シリーズは、どんなファッションにもマッチする万能スニーカーです。
スタイルアップを叶える厚底デザインで、この秋のコーデをさらに魅力的にアップデートしてみては♪
自分らしい秋スタイルを足元から♡
トレンドと履き心地を両立したPUMA「KARMEN」シリーズは、この秋のマストアイテム。
中野恵那さんのように、自分らしいスタイリングを楽しみながら、足元から季節を先取りしてみませんか？秋ファッションを格上げしてくれる一足を、ぜひチェックしてみてください。