【PUMA×中野恵那】秋冬の主役！厚底スニーカー「KARMEN」で叶える大人かわいいスタイル♡

トレンドの厚底スニーカーで秋ファッションをアップデート♡エービーシー・マートは、PUMAの人気モデル「KARMEN（カルメン）」の秋冬新作を全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアで発売中です。新ビジュアルには、女優でインフルエンサーの中野恵那さんが登場。快適な履き心地とスタイルアップ効果を兼ね備えた一足は、秋の行楽やデイリーコーデをよりおしゃれに導いてくれます。

PUMAの厚底スニーカーで秋を軽やかに♪

ボリューム感のある厚底スニーカーは、今シーズンも引き続き注目のトレンド。PUMAの「KARMEN」シリーズは、快適さとスタイルアップを両立する万能スニーカーです。

中野恵那さんが魅せる秋のコーディネートでは、フェミニンなスカートやワンピースにカルメンを合わせ、大人かわいいムードを演出♡

どんなスタイルにも自然に馴染む厚底デザインで、日常からお出かけまで幅広く活躍します。

ラインナップ紹介！「KARMEN」秋の新作3モデル

KARMEN 2 CORK



価格： 8,690円（税込）

クラシカルなデザインにモダンなスクリプトロゴが映える一足。軽やかなカラーリングで足元を明るく見せ、スタイルアップを叶えます。

サイズ： 22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）（カラー： PUMA WHITE／WARM WHITE）

KARMEN T2S



価格： 9,790円（税込）

トレンド感のあるT型デザインを採用したアップデートモデル。ガムソールのプラットフォームが特徴で、ストリートスタイルにもぴったり。

サイズ： 22.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）（カラー： PUMA NAVY-FROSTED DEW／MAUVE MIST-CLUB NAVY）

KARMEN X-TRA



価格： 10,450円（税込）

Y2Kスタイルを現代的にアレンジしたモデル。凹凸感のあるチャンキーソールと、SOFTFOAM+ソックライナーで快適な履き心地を実現。

サイズ： 22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）（カラー： PUMA WHITE／PUMA BLACK／FROSTED IVORY）

秋の足元を彩る♡PUMAと中野恵那のコラボレーション

PUMA×中野恵那のコラボレーションビジュアルでは、カルメンを中心に秋らしいスタイリングを提案。

シンプルながらも女性らしいディテールが際立つ「KARMEN」シリーズは、どんなファッションにもマッチする万能スニーカーです。

スタイルアップを叶える厚底デザインで、この秋のコーデをさらに魅力的にアップデートしてみては♪

自分らしい秋スタイルを足元から♡

トレンドと履き心地を両立したPUMA「KARMEN」シリーズは、この秋のマストアイテム。

中野恵那さんのように、自分らしいスタイリングを楽しみながら、足元から季節を先取りしてみませんか？秋ファッションを格上げしてくれる一足を、ぜひチェックしてみてください。