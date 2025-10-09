2025年10月9日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、埼玉県の町中華が作る《謎のカレー》に注目！

【写真】カレーではない＜謎のカレー＞の正体は…？

『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛グルメ 極』のコーナーで今回紹介するのは、埼玉県の人気町中華店が作る《謎のカレー》。さいたま市を中心に県内6店舗で食べられるという県民熱愛グルメだが、「カレー」と呼びつつ、実はカレーとは全くの別物だそうで――!?



いつも地元で食べているという埼玉出身・フリーアナウンサーの堀尾正明（初登場）（写真提供：読売テレビ）

さらに、店のファンが「聖地」と呼ぶ1号店には涙涙の秘話が……。お店を救ったという美人店主の「ある決断」とは？

涙の秘話にスタジオゲストたちが感動する中、試食会に登場した《謎のカレー》の正体は……。そしてゲストたちの感想は？



埼玉出身・＝ＬＯＶＥの大場花菜（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツのOSAKA 極』のコーナーでは、大好評の「大阪府民の口ぐせ」シリーズの新作が登場。子どもが「のど渇いた」と言ったときに、オカンが言い放つ爆笑フレーズとは？

さらに、大阪府民の会話に頻繁に出てくるフレーズ「やらしい」は他の県とはちょっと意味合いが違う…？その定義とは。

大阪出身ゲストのケンドーコバヤシとなにわ男子・長尾謙杜が、大阪の「やらしい」定義を解説。そして、大阪府民が「やらしい」と思う、ケンミンＳＨＯＷ出演者は――。



初登場、福島出身・ＧＥＮＩＣの増子敦貴※（写真提供：読売テレビ）

その県では非常識とされる禁止事項を紹介する『秘密のケンミンポリス』のコーナーで今回注目したのは、群馬女性の気質を伝える《定番ワード》。

本来の意味と、全国で浸透している意味が実は違っているようで…？群馬出身ゲストの中山秀征が言葉の意味を説明すると、勘違いしたまま使っていた他県出身ゲストはびっくり！果たして、その間違って使っているかもしれない言葉とは――？