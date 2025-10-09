＜非常識！推し活義妹＞「朝食を買ってこい」一体何様？「出てけ！」入ってきたら通報【第4話まんが】
私はカオル。台風はどんどん勢いを増して、夜には私が今までに見たことがないくらいの激しさになりました。わが家には幼い娘もいるし、もしこれ以上台風が強くなったら一大事です。しかしそんななかでも義妹や義弟はのんきにゲームをして大騒ぎ。私はその様子にもイライラしてしまいました。そしてついに恐れていたことが起こってしまいました。なんと家中が停電してしまったのです。言うまでもなく台風のせいでしょう。私たちはパニックに陥りました。
朝になると台風は過ぎ去り、窓には光が差し込んでいました。電気も復旧したようです。寝不足でぼんやりとした頭でリビングに向かうと、義妹と義弟がいました。私は「おはよう」と声をかけましたが、2人は不機嫌そうな顔でチラリとこちらを見ただけ。
そんなにここが嫌なら早く帰ればいいのに……と思いましたが、2人はまったく帰る気配を見せません。それどころか義妹は「お腹すいた」と空腹アピールをしてきました。一体何様なのでしょうか……。
私はささっと朝食の準備をしました。テーブルに並べたものを見て、義妹はあからさまに不満そうな顔をしました。
停電の影響を考えて冷蔵庫の中のものは使えないし、これ以上の用意はできません。しかし義妹は「コンビニでも行ってきてよ」「せっかくお客さんが来てるのに」と言います。
この一言でさすがの私もキレてしまいました。夫は気まずさからか「俺が行くよ」なんて言っていますが、そういう問題ではありません。
義妹と義弟にイライラをぶちまけると、2人は驚いて黙り込みました。
そして私は2人の荷物を持ち、玄関から放り出しました。
朝起きたら、ありがたいことに電気は復旧していました。
あまり眠れず疲れきっていた私は、家にあるものだけで簡単な朝食を用意。しかし義妹からは、「もっと豪華な食事がよかった」とさっそくダメ出しが……。それどころか「コンビニで食べ物を買ってこい」とまで言われてしまいました。
さすがの私もこれには腹が立って、強く言い返しました。2人の荷物を玄関から放り出し、半ば無理矢理家から出ていってもらうことに。方法は乱暴でしたが、悪いことをしたとは思っていません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
朝起きたら、ありがたいことに電気は復旧していました。
