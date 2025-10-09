&TEAM NICHOLASが“ピンク髪”にイメチェン！ 「メロい」「カッコよいにもほどがある」とファン絶賛
9人組グローバルグループ＆TEAMの公式Instagramが、10月9日（木）に更新。メンバーのNICHOLASが髪色をピンクにカラーチェンジした新ビジュアルを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】全身カットも美しい！ ピンクヘアにイメチェンしたNICHOLASの別カット
■ネイルにも注目集まる
今回NICHOLASは、ピンクヘアにイメージチェンジした自身の姿を収めた自撮りカットなど複数枚の写真を公開。
黒のジャケットとパンツにストライプのシャツでアクセントを加えたコーディネートは、ピンクヘアのNICHOLASの魅力をより格上げしている。
また、爪には黒を基調にしたネイルが施されており、手元の細部までオシャレへのこだわりが伺える。
同投稿には、「ピンク髪ほんとにメロい」「カッコよいにもほどがある」「まじでかわいいかっこいいさいこうありがとう」「表情＆ポージング＆ネイルもgood」「ネイルしてるー！可愛い」などファンの絶賛する声が集まってる。
＆TEAMは、EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。今年開催されたアジアツアー「2025 ＆TEAM CONCERT TOUR ’AWAKEN THE BLOODLINE’」のアンコール公演「2025 ＆TEAM CONCERT TOUR ’AWAKEN THE BLOODLINE’ ENCORE in JAPAN」を、10月25日（土）、10月26日（日）の2日間、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催予定。
引用：「＆TEAM」公式Instagram（@andteam_official）
