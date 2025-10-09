＜中間速報＞仲宗根澄香と東浩子が首位 16歳の飛ばし屋・後藤あいは1差追走
＜SkyレディスABC杯 3日目◇9日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第3ラウンドが進行している。Sky所属の仲宗根澄香、東浩子が4アンダー・首位に並んでいる。
1打差3位タイに武尾咲希、保坂真由、16歳の飛ばし屋・後藤あい。2打差6位タイには高木萌衣、高野あかり、ルーキーの小俣柚葉と西澤歩未が続いている。注目ルーキーの六車日那乃はトータルイーブンパー・17位タイ。同じく新人の青木香奈子はトータル2オーバー・31位タイにつけている。今大会の賞金総額は4000万円。優勝者には720万円が贈られる。
