千葉ロッテ、澤村拓一投手の退団を発表「トータルで3年半の時間を共に戦ってくれたチームメートやスタッフに心から感謝します」【コメントあり】
千葉ロッテマリーンズは9日、澤村拓一投手の退団を発表した。
同球団は「澤村拓一投手との協議を重ねた結果、現役続行を目指し退団することになりましたのでお知らせします」と発表した。
■澤村選手コメント
「2020年9月、その時、苦戦をしていたボクにマリーンズが機会をくれたからこそ、ファンの皆様が受け入れてくれたからこそ、そこから憧れであったMLBにも行けました。トータルで3年半の時間を共に戦ってくれたチームメートやスタッフに心から感謝します。日本一の声援が背中を押してくれた事にも感謝をしています。また元気な姿でお会いできることを楽しみにしています。見守ってください」
