『NARUTO-ナルト-』「終末の谷」千手柱間の石像が登場! うちはマダラと組合わせブックスタンドにも
バンダイスピリッツは、『NARUTO-ナルト-』より「NARUTO-ナルト- フィグライフ! 終末の谷-千手柱間-」を、バンプレストのクレーンゲーム景品としてで10月9日より順次登場する。
2025年10月9日より順次登場予定「NARUTO-ナルト- フィグライフ! 終末の谷-千手柱間-」
「NARUTO-ナルト- フィグライフ! 終末の谷-千手柱間-」は、「フィグライフ!」シリーズより、ナルトとサスケが激闘を繰り広げた作中でも印象深い「終末の谷」の千手柱間の石像が立体化したアイテム。
世界観を演出するディスプレイとしてはもちろん、単体ではペンスタンドとして、同時登場の終末の谷(うちはマダラ)と組み合わせるとブックスタンドとしても活用することができる。高さは約19cm。
SNSでは「これ取るともう一種類も欲しくなる」「こりゃマダラとセットでブックエンドで使うのがベストでしょ」という声が寄せられている。
(C)岸本斉史 スコト/集英社・テレビ東京・ぴえろ
2025年10月9日より順次登場予定「NARUTO-ナルト- フィグライフ! 終末の谷-千手柱間-」
「NARUTO-ナルト- フィグライフ! 終末の谷-千手柱間-」は、「フィグライフ!」シリーズより、ナルトとサスケが激闘を繰り広げた作中でも印象深い「終末の谷」の千手柱間の石像が立体化したアイテム。
SNSでは「これ取るともう一種類も欲しくなる」「こりゃマダラとセットでブックエンドで使うのがベストでしょ」という声が寄せられている。
(C)岸本斉史 スコト/集英社・テレビ東京・ぴえろ