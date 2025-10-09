◇MLB DS第3戦 フィリーズ8-2ドジャース(9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースがフィリーズに2-8で敗れポストシーズン初黒星となりました。

3回にエドマン選手のソロホームランで先制したドジャースですが4回、先発の山本由伸投手がリーグ本塁打王のシュワバー選手にソロホームランを浴び同点とされます。

さらにハーパー選手にヒットを許すと4番・ボーム選手にタイムリーを打たれ勝ち越しを許すと、その後犠牲フライで3点目を失いました。

山本投手は5回にノーアウトから連打を浴び降板、4回0/3を67球、3失点となりました。

その後はバンダ投手、ドレーヤー投手が無失点ピッチングを続けましたが8回、前の回から登板したカーショー投手が先頭のリアルミュート選手にソロを浴び失点。その後1アウト2塁3塁でターナー選手に2点タイムリーを打たれると、ランナー1塁でシュワバー選手に2ランを打たれ5失点となりました。

９回にエドマン選手のタイムリーで１点を返しますが、2アウト1塁3塁で大谷翔平選手がライトフライで倒れ2-8で敗れました。

大谷選手はこの日5打数無安打とヒットを放てず、チームは地区シリーズ初の敗戦でフィリーズとの対戦成績は2勝1敗となりました。