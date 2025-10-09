ドラゴンズは9日、球団事務所で佐藤龍世選手（28）、梅津晃大投手（28）の二人に戦力外を通告しました。

佐藤選手は、今年6月に金銭トレードでドラゴンズへ入団。今季の成績は23試合打率1割9分7厘3打点。7月31日に1軍登録を抹消。その後1軍での出場はありませんでした。

（佐藤龍世選手）

「移籍してきて初日スタメンで、相手はオリックスでそれが一番印象に残っている。来て数か月で思ったような成績も出せなかったので、悔しいなという気持ちはあります」

梅津投手は、今季のキャンプから右肩の状態が上がらず、今年7月に右肩関節唇形成術を受け、現在リハビリ中。来季は育成で再契約をする予定で、27年シーズンでの支配下登録復帰を目指します。

（梅津晃大投手）

「手術して3か月くらい経ちますけど、順調に来ていると言われています。手術前よりも成長した姿を見せられるように頑張りたいです」